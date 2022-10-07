مباشر كرة سلة – الأهلي (85) - (35) الغرافة.. تقدم المارد الأحمر
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والغرافة القطري التي تقام في ثاني جولات البطولة العربية لكرة السلة.
وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 85-35.
تقدم الأهلي بنتيجة 71-27.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 58-21.
الأهلي يتقدم في النتيجة 41-16.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 28-14.
الأهلي يتقدم في النتيجة 14-3.
الأهلي يتقدم في المباراة بنتيجة 7-3.
انطلاق المباراة.
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