مباشر كرة سلة – الأهلي (85) - (35) الغرافة.. تقدم المارد الأحمر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

والتر هودج - الأهلي كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والغرافة القطري التي تقام في ثاني جولات البطولة العربية لكرة السلة.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 85-35.

تقدم الأهلي بنتيجة 71-27.

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 58-21.

الأهلي يتقدم في النتيجة 41-16.

انطلاق الربع الثاني.

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 28-14.

الأهلي يتقدم في النتيجة 14-3.

الأهلي يتقدم في المباراة بنتيجة 7-3.

انطلاق المباراة.

الأهلي كرة سلة البطولة العربية
نرشح لكم
كرة يد - بيان من الاتحاد التونسي بشأن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك وزير الرياضة: هذا موقفنا من استضافة كأس العالم.. ولا نفكر في تنظيم أمم إفريقيا 2025 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي والزمالك وسلة البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول شوشة ومستجدات علاجه كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة كرة يد – الزمالك ينتصر على كينشاسا ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (33) (17) شبيبة كينشاسا.. مواجهة منتظرة نارية كرة سلة - خبر في الجول.. إصابة شوشة ونهاية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية
أخر الأخبار
كرة يد - بيان من الاتحاد التونسي بشأن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك 21 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة قد يلعب ضد خيتافي بشرط واحد.. ولا تعليق عن ضم هالاند 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كلوب - عن مصابي ليفربول ونقاط قوة أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
قياسات عضلية تحدد موعد انتظام بيرسي تاو في مران الأهلي الجماعي ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة – الأهلي (85) - (35) الغرافة.. تقدم المارد الأحمر ساعة | رياضات أخرى
باللون الأسود.. الأهلي يعلن عن قميصه الثاني ساعة | الكرة المصرية
بيدرو نيتو يغيب عن البرتغال في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف