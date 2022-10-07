انتهت كرة سلة – الأهلي (108) - (59) الغرافة.. انتصار عريض للمارد الأحمر
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والغرافة القطري التي تقام في ثاني جولات البطولة العربية لكرة السلة.
وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
نهاية المباراة بانتصار عريض للأهلي بنتيجة 108-59.
الأهلي يتقدم 96-46.
انطلاق الربع الرابع.
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 85-35.
تقدم الأهلي بنتيجة 71-27.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 58-21.
الأهلي يتقدم في النتيجة 41-16.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 28-14.
الأهلي يتقدم في النتيجة 14-3.
الأهلي يتقدم في المباراة بنتيجة 7-3.
انطلاق المباراة.
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