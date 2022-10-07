انتهت كرة سلة – الأهلي (108) - (59) الغرافة.. انتصار عريض للمارد الأحمر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:55

كتب : FilGoal

والتر هودج - الأهلي كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والغرافة القطري التي تقام في ثاني جولات البطولة العربية لكرة السلة.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

نهاية المباراة بانتصار عريض للأهلي بنتيجة 108-59.

الأهلي يتقدم 96-46.

انطلاق الربع الرابع.

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 85-35.

تقدم الأهلي بنتيجة 71-27.

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 58-21.

الأهلي يتقدم في النتيجة 41-16.

انطلاق الربع الثاني.

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 28-14.

الأهلي يتقدم في النتيجة 14-3.

الأهلي يتقدم في المباراة بنتيجة 7-3.

انطلاق المباراة.

الأهلي كرة سلة البطولة العربية
نرشح لكم
كرة سلة – الأهلي يكتسح الغرافة في البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول شوشة ومستجدات علاجه كرة سلة - خبر في الجول.. إصابة شوشة ونهاية مشواره مع الاتحاد في البطولة العربية كرة سلة - الانتصار الثاني.. الاتحاد يتفوق على أهلي بني غازي في البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره بفوز مريح على أهلي حلب في البطولة العربية انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد (99) - (52) أهلي حلب.. نهاية المباراة كرة سلة - الأهلي يكتسح الميناء اليمني في بداية حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية انتهت البطولة العربية للسلة - الأهلي (132) - (53) الميناء اليمني.. فوز كاسح
أخر الأخبار
طاقم تحكيم صومالي للقاء الزمالك وفلامبو في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
رابطة الأندية تكرم هداف الدوري موسم 1994-95 في قرعة الموسم الجديد.. وتعليق اللاعب ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن رفع حظر القيد ساعة | الكرة المصرية
نوتنجهام ينهي الجدل ويجدد عقد كوبر 3 سنوات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الأهلي يكتسح الغرافة في البطولة العربية 2 ساعة | كرة سلة
الداخلية يضم محمود عزت 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: أشكر هالاند لاختياره سيتي.. وجوندوجان لن يلعب دقيقة أخرى بعد ما قالته زوجته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تين هاج: غياب ماجواير مستمر.. وفان دي بيك مطالب بالقتال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 3 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف