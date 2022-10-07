بيدرو نيتو يغيب عن البرتغال في كأس العالم

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

سيغيب بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون عن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيفقد منتخب البرتغال خدمات صاحب الـ 22 عاما في كاس العالم بسبب الإصابة.

وقال ولفرهامبتون في بيان: "تعرض بيدرو لإصابة في الكاحل ضد وست هام يونايتد يوم السبت، إذ تعرض لإجهاد في الأربطة الجانبية".

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"بعد مزيد من التقييم ورأي متخصص هذ الأسبوع، من المخطط له الخضوع لعملية جراحية. وهذا يعني أنه للأسف لن يكون لائقا لكأس العالم المقبلة".

وتقام منافسات بطولة كأس العالم بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

ويتواجد منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثامنة في منافسات كأس العالم رفقة منتخبات: أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

وشارك نيتو مع ولفرهامبتون خلال الموسم الحالي في 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وعلى المستوى الدولي شارك نيتو في 3 مباريات دولية وسجل هدفا وصنع هدفين.

بيدرو نيتو البرتغال ولفرهامبتون
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