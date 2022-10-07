وزير الرياضة: هذا موقفنا من استضافة كأس العالم.. ولا نفكر في تنظيم أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موقف مصر من استضافة كأس العالم 2030 أو 2034 كما تحدث عن سبب عدم التقدم بطلب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا.

وعن هل ستتقدم مصر بطلب مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة السعودية واليونان أجاب "نحن نفكر ماذا سيحدث في 2030 وما بعدها، أمريكا ستحصل على حق 80% من تنظيم كأس العالم 2026 و10% لكل من كندا والمكسيك".

وأضاف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: ""مستوى طموحنا أن نتواجد في موضوع المونديال".

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وأكمل "نفكر في تنظيم كأس العالم 2030 أو 2034".

وشدد "نحن الآن في مرحلة دراسة لكن بالتأكيد سيكون هناك شراكة وتعاون، وليس من المهم كم ستكون نسبتنا في التنظيم".

وأكد مجددا "مبدأ التقدم بطلب تنظيم كأس العالم 2030 موجود لكننا في مرحلة الدراسة حاليا".

وتابع وزير الرياضة "حصلنا على الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036".

وعن هل ربما يكون تنظيم المونديال يجمع بين أكثر من مصر والسعودية واليونان قال: "نفكر في جميع المستويات، الفكرة موجودة لكن محل دراسة".

أولمبياد 2036

وعن رغبة مصر في تنظيم أولمبياد 2036 قال: "شعرت بانبهار توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمصر أثناء زيارته لها، وإفريقيا القارة الوحيدة التي لم تنظم الأولمبياد حتى الآن".

وأردف "كل إفريقيا تساند مصر في طلبها من أجل تنظيم الأولمبياد 2036".

وكشف "عادة الدول في الملفات تقول إنهم سينفذون مشاريع لأن مازال أمامهم 14 سنة على انطلاق البطولة، في المقابل مصر نفذت تلك المشاريع بالفعل".

تنظيم أمم إفريقيا 2025

وعن هل مصر ستتقدم بطلب لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا أجاب "يجب أن نساعد أشقائنا في إفريقيا، نحن نظمنا بطولتي 2006 و2019 ولنرى من سيتقدم من أجل مساعدته، ولو تعذرت الأمور سوف نساند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وواصل "لكننا نريد الآن مساعدة الدول الإفريقية في التنظيم ونسهم في إنجاح إفريقيا".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته "الآن نفكر في الخطوة المقبلة بعدما نظمنا أمم إفريقيا من قبل".

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