بمشاركة الخماسي المحترف.. منتخب مصر للسيدات ينتصر على الأردن وديا

انتصر منتخب مصر للسيدات على نظيره الأردني بهدف دون رد في لقاء ودي جمع المنتخبين على ملعب اتحاد الشرطة.

وتستعد سيدات منتخب مصر لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 والتي ستقام في المغرب.

وبدأ منتخب مصر للسيدات تحت قيادة محمد كمال المدير الفني اللقاء بتشكيل ضم الخماسي المحترف سارة عصام لاعبة ألباستي الإسباني وسامية آدم لاعبة نابولي الإيطالي وسارة إسماعيل لاعبة ريال سرقسطة الإسباني وسالي منصور لاعبة بيروس سيكيورتي ليونيس الروماني وشروق سيد لاعبة أولمبيا كلوج الروماني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للسيدات في اللقاء الودي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

الدفاع: إنجى عطية – إيمان حسن - شروق سيد - أمينة محمود

الوسط: مهيرة علي – سامية آدم - هيام عبدالحفيظ

الهجوم: سالي منصور – سارة عصام – سارة إسماعيل

































































وسجلت مهيرة علي هدف اللقاء الوحيد من انفراد في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من سالي منصور.

وتعرضت سالي منصور بعد دقائق لإصابة لم تستطع بسببها استكمال اللقاء لتخرج متأثرة بالإصابة.

ويلتقي المنتخبان مجددا في لقاء ودي جديد يوم الأحد المقبل على ملعب اتحاد الشرطة أيضا.

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