كلوب يجيب.. هل تغير دور محمد صلاح هذا الموسم

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح في لقاء إيفرتون وليفربول

أرجع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تباين مستوى نجمه محمد صلاح هذا الموسم إلى ما يقدمه الفريق ككل.

صلاح سجل 5 أهداف فقط وصنع 4 في أول 11 مباراة بمحتلف المسابقات في الموسم الجديد.

ورد كلوب على سؤال هل تغير دور صلاح هذا الموسم؟ قائلا: "دور مو على أرض الملعب لم يتغير، والأدوار التي عليه القيام بها لم تتغير".

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وأضاف لشبكة سوني سبورتس "هكذا يكون الحال دائما حين لا نقدم أفضل مستوياتنا، لأن عدم تحرك الفريق للأمام بشكل مستمر، يجعل صلاح مضطرا للخروج من مناطق الخطورة".

وأكمل "هناك دائما لحظات يجب أن تكون فيها على الأطراف، لكننا نحتاجه أيضا في منطقة الجزاء ليقترب أكثر من هز الشباك، وبالتالي فإن الملاحظة ليست خاطئة، لكننا نحاول اللعب بمرونة أكبر".

وشدد "تغير التشكيل باستمرار ليس جزءا من مشكلة ليفربول، لدينا فريق كبير الآن، كما أن هناك الكثير من الإصابات في بداية الموسم، وهذا بالطبع غير مفيد للفريق".

وأتم المدرب الألماني "اللاعبون المصابون لم يكونوا متاحين في المباريات السابقة، ولكنهم الآن يعودون واحدا تلو الآخر، وهذا سيساعدنا في الأشهر القليلة المقبلة".

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ثم يلاقي جلاسكو رينجرز في ملعبه الأربعاء المقبل، ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعدما هزمه في أنفيلد 2-0 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وبعد موقعة اسكتلندا سيستضيف ليفربول خصمه مانشستر سيتي في قمة الجولة 11 من الدوري في الأسبوع التالي.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 21 نقطة ويلاحقه سيتي برصيد 20 نقطة، وكلاهما لعب 8 مباريات.

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