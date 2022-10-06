مباشر الدوري الأوروبي – أرسنال (2) - (0) بودو جليمت.. تقدم أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبودو جليمت التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

ق27: جووووووووووول رأسية من هولدنج بعد عرضية فابيو فييرا سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

ق23: جووووول نيكيتياه يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد متابعته كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من مارتينيلي.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فابيو فييرا ارتطمت في العارضة.

انطلاق المباراة.