مباشر الدوري الأوروبي – أرسنال (2) - (0) بودو جليمت.. تقدم أصحاب الأرض

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتياه - أرسنال وبودو جليمت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبودو جليمت التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

ق27: جووووووووووول رأسية من هولدنج بعد عرضية فابيو فييرا سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

ق23: جووووول نيكيتياه يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد متابعته كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من مارتينيلي.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فابيو فييرا ارتطمت في العارضة.

انطلاق المباراة.

أرسنال بودو جليمت الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بدلاء تين هاج يصنعون الفارق.. يونايتد ينتصر على أومونيا المقاتل بصعوبة بمشاركة تريزيجيه وطرد مبكر.. طرابزون سبور يسقط أمام موناكو بثلاثية مباشر الدوري الأوروبي - فرايبورج (2) - (0) نانت.. الثاني التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت لمواجهة فرايبورج تشكيل أرسنال – نيكيتياه ومارتينيلي يقودان الهجوم ضد بودو جليمت سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا انتهت الدوري الأوروبي – أومونيا (2) - (3) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحمر انتهت في الدوري الأوروبي - موناكو (3) - (1) طرابزون سبور
أخر الأخبار
محرز: عدم المشاركة كثيرا؟ أشعر بتحسن.. وسأعود إلى مستواي الحقيقي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكومي لـ في الجول: لم نفاوض عمرو وردة.. وسنسجل كل صفقاتنا قبل غلق القيد 10 دقيقة | الكرة المصرية
أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير 30 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 32 دقيقة | كرة يد
كرة يد – الزمالك ينتصر على كينشاسا ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا 38 دقيقة | كرة يد
حازم إمام لـ في الجول: لا أفكر في الاعتزال.. وقد أنتظر ليناير في تلك الحالة 39 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي: لا أنوي دخول عالم التدريب بعد الاعتزال.. ولكن زيدان قال ذلك أيضا 42 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وتدريبات متنوعة بالكرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة