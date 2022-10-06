انتهت الدوري الأوروبي – أرسنال (3) - (0) بودو جليمت.. انتصار المدفعجية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتياه - أرسنال وبودو جليمت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبودو جليمت التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.

ق85: جووووووول فابيو فييرا يسجل الهدف الثالث لأرسنال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.

ق27: جووووووووووول رأسية من هولدنج بعد عرضية فابيو فييرا سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

ق23: جووووول نيكيتياه يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد متابعته كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من تيرني.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فابيو فييرا ارتطمت في العارضة.

انطلاق المباراة.

أرسنال الدوري الأوروبي بودو جليمت
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