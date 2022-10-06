انتهت الدوري الأوروبي – أرسنال (3) - (0) بودو جليمت.. انتصار المدفعجية
الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبودو جليمت التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.
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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.
ق85: جووووووول فابيو فييرا يسجل الهدف الثالث لأرسنال.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
ق27: جووووووووووول رأسية من هولدنج بعد عرضية فابيو فييرا سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.
ق23: جووووول نيكيتياه يسجل الهدف الأول لأرسنال بعد متابعته كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة من تيرني.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق9: تسديدة قوية من فابيو فييرا ارتطمت في العارضة.
انطلاق المباراة.
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