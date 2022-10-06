مباشر الدوري الأوروبي - فرايبورج (2) - (0) نانت.. الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرايبورج ضد نانت في ثالث جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة من هنا

ويتواجد المهاجم مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت.

تعرف على تشكيل نانت من هنا

ويحتل فرايبورج صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، يليه كاراباج ثم نانت بـ 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل أولمبياكوس المجموعة بلا نقاط.

وفاز نانت على أولمبياكوس 2-1، ثم خسر أمام كاراباج بثلاثية دون رد.

------

ق 72 جوووول الثاني لفرايبورج بواسطة فينشنزو جريفو بعد تمريرة من كريستيان جونتر

ق 66 مصطفى محمد يتلقى بطاقة صفراء عقب مشادة مع كيليان سيلديليبا.. اللاعب الآخر نال الإنذار أيضا

ق 57 تسديدة من لودوفيك بلاس ولكن تمر بجوار القائم

ق 48 جووووول دانييل كوفي كيريه يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ريتسو دوان.. 1-0 لأصحاب الأرض

نهاية الشوط الأول

ق 40 لودوفيك بلاس يسدد بالرأس من عرضية ولكن الحارس يتسدى

ق 19 نيلس باترسن بدلا من مايكل جريجوريتش.. تبديل اضطراري مبكر في صفوف فرايبورج

ق 15 نيكولا بالوا يسدد من ركنية ولكن تمر فوق عارضة فرايبورج

ق 3 مايكل جريجوريتش يسدد ولكن ألبان لافون حارس نانت يتصدى

بداية المباراة