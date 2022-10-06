انتهت الدوري الأوروبي – أومونيا (2) - (3) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أومونيا ومانشستر يونايتد التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+3: تسديدة مقوسة من رونالدو مرت لخارج الملعب.

ق88: تسديدة من فريد تصدى لها الحارس.

ق85: جووووووول أومونيا يقلص النتيجة بهدف ثان عن طريق نيكولاس باناجيوتو.

ق83: جووووووووول راشفورد يسجل الهدف الثالث ليونايتد من صناعة رونالدو.

ق81: مكتوميناي يشارك بدلا من كاسيمرو.

ق79: كيف أهدر رونالدو ذلك الهدف؟ المرمى خال من حارسه ودالوت فضل التمرير بدلا من تسجيل هدف لكن تسديدة رونالدو ارتطمت في القائم.

ق73: فريد يشارك بدلا من أنتوني.

ق63: جووووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية.

ق60: مارسيال يشارك بدلا من برونو فيرنانديز.

ق57: تسديدة جميلة من أنتوني لكن مرت لخارج الملعب.

ق53: جووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان ليونايتد بمشاركة ماركوس راشفورد بدلا من سانشو، ولوك شاو بدلا من مالاسيا.

نهاية الشوط الأول بتقدم أومونيا بهدف دون رد.

ق34: جووووووول أووووووووول لأومونيا عن طريق كريم أنصاريفرد.

ق27: تسديدة مقوسة رائعة من أنتوني تصدى لها الحارس ببراعة.

ق16: تسديدة ساقطة من برونو ترتطم بالعارضة.

ق15: بينية من ليساندرو مارتينيز إلى أنتوني الذي فضل التمرير لبرونو بدلا من التسديد في الشباك.

ق9: تسديدة يسارية قوية من رونالدو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.