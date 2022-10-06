انتهت الدوري الأوروبي – أومونيا (2) - (3) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحمر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - أومونيا ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أومونيا ومانشستر يونايتد التي تقام في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+3: تسديدة مقوسة من رونالدو مرت لخارج الملعب.

ق88: تسديدة من فريد تصدى لها الحارس.

ق85: جووووووول أومونيا يقلص النتيجة بهدف ثان عن طريق نيكولاس باناجيوتو.

ق83: جووووووووول راشفورد يسجل الهدف الثالث ليونايتد من صناعة رونالدو.

ق81: مكتوميناي يشارك بدلا من كاسيمرو.

ق79: كيف أهدر رونالدو ذلك الهدف؟ المرمى خال من حارسه ودالوت فضل التمرير بدلا من تسجيل هدف لكن تسديدة رونالدو ارتطمت في القائم.

ق73: فريد يشارك بدلا من أنتوني.

ق63: جووووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية.

ق60: مارسيال يشارك بدلا من برونو فيرنانديز.

ق57: تسديدة جميلة من أنتوني لكن مرت لخارج الملعب.

ق53: جووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان ليونايتد بمشاركة ماركوس راشفورد بدلا من سانشو، ولوك شاو بدلا من مالاسيا.

نهاية الشوط الأول بتقدم أومونيا بهدف دون رد.

ق34: جووووووول أووووووووول لأومونيا عن طريق كريم أنصاريفرد.

ق27: تسديدة مقوسة رائعة من أنتوني تصدى لها الحارس ببراعة.

ق16: تسديدة ساقطة من برونو ترتطم بالعارضة.

ق15: بينية من ليساندرو مارتينيز إلى أنتوني الذي فضل التمرير لبرونو بدلا من التسديد في الشباك.

ق9: تسديدة يسارية قوية من رونالدو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أومونيا الدوري الأوروبي
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