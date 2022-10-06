مباشر الدوري الأوروبي - موناكو (0) - (0) طرابزون سبور.. بطاقة حمراء لأحد رفاق تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة موناكو وطرابزون سبور التركي في ثالث جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.

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ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.

📃 Here is our starting XI against Monaco! #MONvTS pic.twitter.com/4Km73dPH46 — Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) October 6, 2022

فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.

وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.

موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.

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بداية المباراة