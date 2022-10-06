مباشر الدوري الأوروبي - موناكو (0) - (0) طرابزون سبور.. بطاقة حمراء لأحد رفاق تريزيجيه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة موناكو وطرابزون سبور التركي في ثالث جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة موناكو.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا

ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة بفارق عدد الأهداف المسجلة عن موناكو، ولكل منهما 3 نقاط.

فيما يتصدر فيرينسفاروش المجري هذه المجموعة بـ 6 نقاط، ويتذيلها ريد ستار الصربي بلا نقاط.

وخسر طرابزون المباراة الأولى أمام فيرينسفاروش بنتيجة 3-2، بينما فاز على النجم الأحمر بنتيجة 2-1.

موناكو على الجانب الآخر فاز على ريد ستار 1-0 وخسر أمام فيرينسفاروش بنفس النتيجة.

-----------------

ق 11 بطاقة حمراء في وجه ماكسي جوميز.. تريزيجيه ورفاقه سيكملون المباراة بـ 10 لاعبين فقط

ق 9 الحكم يراجع اللقطة عبر تقنية الفيديو بعد الاطمئنان على كامارا.. ماكسي جوميز سقط إثر احتكاك مع كامارا، فرد بضربه في وجهه بقدمه!

ق 8 إصابة محمد كامارا في الرأس والحكم يوقف اللعب للاطمئنان عليه

بداية المباراة

موناكو طرابزون سبور الدوري الأوروبي محمود حسن تريزيجيه
نرشح لكم
سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا (0) - (0) مانشستر يونايتد.. الحارس يحرم رونالدو من هدف محقق تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا عضو إدارة برشلونة: عودة ميسي؟ سنفعل المعجزات إذا لزم الأمر في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية أوباميانج: أردت منذ فترة طويلة مواجهة ميلان.. ولياو لاعب لا يصدق كادينا كوبي: ريال مدريد يتنفس الصعداء بشأن إصابة سيبايوس
أخر الأخبار
سكاي: ضربة قوية لـ تشيلسي بعد تحديد فترة غياب فوفانا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - وديتان لـ منتخب مصر أمام البحرين استعدادا لبطولة العالم 34 دقيقة | كرة يد
كرة سلة - الانتصار الثاني.. الاتحاد يتفوق على أهلي بني غازي في البطولة العربية 42 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري الأوروبي – أومونيا (0) - (0) مانشستر يونايتد.. الحارس يحرم رونالدو من هدف محقق 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - موناكو (0) - (0) طرابزون سبور.. بطاقة حمراء لأحد رفاق تريزيجيه 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون لمواجهة موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب ساعة | قطر 2022
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو أساسي.. ورونالدو يقود الهجوم ضد أومونيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية 3 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 4 انتهت إفريقيا كرة يد - الزمالك (31)-(33) الإفريقي.. نهاية المباراة