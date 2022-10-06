الاتحاد المنستيري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأهلي في أبطال إفريقيا

الخميس، 06 أكتوبر 2022 - 15:40

كتب : محمود حمدي

اتحاد المنستيري التونسي

حذر نادي الاتحاد المنستيري التونسي جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الاتحاد المنستيري منافسه الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريفيا.

وقال الاتحاد المنستيري في بيان: "تفاديا لأي عقوبة يمكن أن تؤثر على حظوظ فريقنا في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نطلب من جماهيرنا الوفية الالتزام بالروح الرياضية، والإبتعاد عن رمي المقذوفات واجتناب إشعال الشماريخ والتصدي لكل من يحاول المس من مصلحة الفريق و حرمانه من جماهيره في باقي المباريات. ملاحظة عقوبات الاتحاد الإفريقي صارمة جدا".

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وكان النادي التونسي قد أعلن عن منافذ بيع تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب مصطفى بن جنات.

كما أعلن التليفزيون الوطني التونسي الحصول على حقوق بث مباراة الاتحاد المنستيري والأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

الأهلي الاتحاد المنستيري
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