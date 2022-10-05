مباشر أبطال أوروبا - بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان.. ربع ساعة متبقية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - بنفيكا وباريس سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يوفنتوس في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط.

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بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول

ق42 جوووووووول التعادل دانيلو بالخطأ في مرماه

ق22 جووووووووول ميسي

ق18 دوناروما يواصل التألق ويتصدى لتسديدة نيريس

ق8 دوناروما يتصدى لانفراد محقق

انطلاق المباراة

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يوفنتوس (2)-(1) ماكابي حيفا

ق75 هدف تقليص الفارق

ق50 جووووول فلاهوفيتش يسجل الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووول رابيو

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بنفيكا يوفنتوس
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