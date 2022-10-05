مباشر أبطال أوروبا - بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان.. ربع ساعة متبقية
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يحل باريس سان جيرمان ضيفا على بنفيكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يوفنتوس في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط.
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بنفيكا (1)-(1) باريس سان جيرمان
نهاية الشوط الأول
ق42 جوووووووول التعادل دانيلو بالخطأ في مرماه
ق22 جووووووووول ميسي
ق18 دوناروما يواصل التألق ويتصدى لتسديدة نيريس
ق8 دوناروما يتصدى لانفراد محقق
انطلاق المباراة
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يوفنتوس (2)-(1) ماكابي حيفا
ق75 هدف تقليص الفارق
ق50 جووووول فلاهوفيتش يسجل الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 جوووووول رابيو
انطلاق المباراة
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