مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (2) (1) شاختار.. دخول كامافينجا

يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره شاختار الأوكراني في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ق.70 دخول كامافينجا بدلا من تشواميني

ق.64 رودريجو ينطلق ويتبادل الكرة مع بنزيمة ويسدد لكن تروبين يتألق بشكل مذهل

ق.51 تسديدة قوية من فالفيردي بالقدم اليسرى والحارس أناتولي تروبين يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 تسديدة جديدة من بنزيمة وحارس مرمى شاختار يواصل تقديم مباراة عظيمة ويتصدى

ق.39 جووووووول تقليص الفارق لـ شاختار بواسطة أوليكساندر زوبكوف

ق.38 هجمات بالجملة وفينيسيوس يهدر هجمة مرتدة رائعة بتسديدة تجاور المرمى

ق.35 ألابا يهيأ الكرة وبنزيمة يسدد لكن الحارس يواصل التصديات الرائعة

ق.34 فينيسيوس ينطلق مجددا بعد عمل جماعي مميز مع بنزيمة لكن حارس شاختار يواصل التألق

ق.30 فرصة خطيرة لـ ريال مدريد! مدافع شاختار يبعد تسديدة فينيسيوس من على خط المرمى

ق.30 تسديدة من فالفيردي يتصدى لها الحارس نحو الركنية

ق.28 جووووووول فينيسيوس يضيف الهدف الثاني بتمريرة رودريجو

ق.24 بنزيمة يهدد بتسديدة لكن حارس شاختار

ق.13 جووووول رودريجو يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً.