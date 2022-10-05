انتهت – تشيلسي (3) - (0) ميلان.. سيتي (5) - (0) كوبنهاجن

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وكوبنهاجن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

تشيلسي X ميلان

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد.

ق61: جووووووووووووووول رييس جيمس يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.

ق56: جووووووووووول أوباميانج يسجل هدفا ثانيا لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق33: ماسون ماونت سجل هدفا لتشيلسي تم إلغائه بداعي التسلل.

ق24: جوووووووووول فوفانا يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق المباراة.

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي X كوبنهاجن

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نهاية المباراة بانتصار كاسج لسيتي بخمسة أهداف دون رد.

ق77: جووووووووووووووول خاااامس لسيتي عن طريق ألفاريز.

ق55: جوووووووووووول محرز يسجل الهدف الرابع لسيتي من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثيةة دون رد.

ق39: جووووووووووول ثااااالث لسيتي عن طريق لاعب كوبنهاجن دافيت خوشولافا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من سيرجيو جوميز.

ق33: جوووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لسيتي.

ق31: تسديدة من جريليش تصدى لها حارس كوبنهاجن.

ق14: جوووول؟ لا، تسديدة بيرناردو سيلفا ترتطم في القائم.

ق7: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي.

انطلاق المباراة.

تشيلسي مانشستر سيتي كوبنهاجن ميلان دوري أبطال أوروبا
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