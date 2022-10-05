انتهت – تشيلسي (3) - (0) ميلان.. سيتي (5) - (0) كوبنهاجن
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
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المجموعة الخامسة
تشيلسي X ميلان
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد.
ق61: جووووووووووووووول رييس جيمس يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.
ق56: جووووووووووول أوباميانج يسجل هدفا ثانيا لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.
ق33: ماسون ماونت سجل هدفا لتشيلسي تم إلغائه بداعي التسلل.
ق24: جوووووووووول فوفانا يسجل الهدف الأول لتشيلسي.
انطلاق المباراة.
المجموعة السابعة
مانشستر سيتي X كوبنهاجن
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نهاية المباراة بانتصار كاسج لسيتي بخمسة أهداف دون رد.
ق77: جووووووووووووووول خاااامس لسيتي عن طريق ألفاريز.
ق55: جوووووووووووول محرز يسجل الهدف الرابع لسيتي من ركلة جزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثيةة دون رد.
ق39: جووووووووووول ثااااالث لسيتي عن طريق لاعب كوبنهاجن دافيت خوشولافا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من سيرجيو جوميز.
ق33: جوووووووووول هالاند يسجل الهدف الثاني لسيتي.
ق31: تسديدة من جريليش تصدى لها حارس كوبنهاجن.
ق14: جوووول؟ لا، تسديدة بيرناردو سيلفا ترتطم في القائم.
ق7: جووووووووول هالاند يسجل الهدف الأول لسيتي.
انطلاق المباراة.