مران الزمالك - برنامج خاص لـ سامسون بأمر من فيريرا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي.

وخضع عدد من لاعبي الفريق لتدريبات فنية خاصة تحت إشراف روي أجواش المدرب المساعد.

وتولى أجواش الإشراف على تدريب مجموعة تضم أحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري ومحمد عبد الشافي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وحمزة المثلوثي وسيف جعفر.

وركز المدرب المساعد على خوض تدريبات التسديدات بعيدة المدى، عن طريق تسديد اللاعبين على مرمى ثنائي الحراس الشاب السيد عطية ومحمد نديم.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا تصعيد بعض لاعبي الشباب للمشاركة في التدريبات.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 بجانب أدهم الخواجة ومحمد خضري، ليعودوا للمشاركة مع الفريق الأول بعد فترة من المشاركة مع فرقهم في قطاع الناشئين.

كما تواجد محمد طارق وكريم عبد الحق ومحمد حسام "بيسو" وشاركوا في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران.

ويخضع جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويؤدي تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان جمعة أدى تدريبات خفيفة بالكرة في مران أمس قبل أن يعود لأداء تدريبات منفردة في الجيمانيزيوم .

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا خضوع الثنائي لبرنامج تدريبي خاص لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وخاض الثنائي تدريبات فنية متنوعة برفقة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الجديد، ومنها المراوغات والتسديد على مرمى السيد عطية حارس مرمى الفريق الشاب.

وعقد فيريرا جلسة خاصة مع سيف فاروق جعفر لاعب الوسط بعد انتهاء التدريبات الجماعية، وتحدث خلالها مع اللاعب عن أدائه الفني ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

وشرح فيريرا للاعبه في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، كل ما يخص المطلوب منه لتنفيذه في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق تدريبات إضافية بعد المران.

وأدى "أوباما" تدريبات بالتسديد على مرمى محمد نديم حارس الفريق الشاب، بجانب أداء بعض التدريبات الفنية.