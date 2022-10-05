كأس الاتحاد الآسيوي – كوالالمبور سيتي يتأهل للنهائي لمواجهة السيب

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

كوالامبور سيتي

تأهل كوالالمبور سيتي الماليزي إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بتغلبه على سوجديانا جيزك الأوزبكي بركلات الجزاء الترجيحية.

المباراة التي أقيمت في سوجديانا انتهت بالتعادل السلبي في وقتيها الأصلي والإضافي.

وفاز كوالالمبور سيتي بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء، ليعبر إلى المباراة النهائية.

ويلعب كوالالمبور سيتي النهائي أمام السيب العماني في نهائي المسابقة يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويعد ذلك الإنجاز هو الأكبر في تاريخ كوالالمبور سيتي، إذ كان وصوله لربع نهائي كأس الكؤوس الآسيوية عام 1995 هو أقصى ما وصل إليه.

وتأهل كوالالمبور سيتي إلى كأس الاتحاد الآسيوي مستفيدًا من تتويجه بكأس ماليزيا 2021 بعد غياب 22 عامًا عن منصة التتويج.

وكان السيب قد تأهل بدوره عن المنطقة الغربية كأول نادٍ عُماني يصل إلى نهائي المسابقة.

وفاز السيب على الرفاع البحريني 4-0 بأهداف عبد العزيز المقبالي (48) وأحمد السيابي (61) وصلاح اليحيائي (79) وكوزموس دودا (90+2).

النادي الذي تأسس عام 1972 يحتفل باليويبل الذهبي بأفضل طريقة ممكنة.

نادي السيب تأهل للدوري العماني موسم 2018-109 واستطاع أن يحقق لقب الدوري مرتين موسمي 2019-20 و2021-22 للمرتين الأولى والثانية في تاريخه.

كما حقق لقب كأس السلطان قابوس عام 2022، والآن بطلا لكأس شرق آسيا 2022 في كأس الاتحاد الآسيوي.

كأس الاتحاد الآسيوي
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