مباشر إفريقيا كرة يد - الزمالك (0)-(0) الإفريقي.. انطلاق المباراة بعد قليل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

يلعب الزمالك أمام الإفريقي التونسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفائز صدارة المجموعة بينما الخاسر سيكون في الوصافة.

===========

انطلاق المباراة

كرة يد الزمالك الإفريقي
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يتصدر المجموعة في إفريقيا بانتصار كبير على الترجي كرة يد - الاتحاد المصري يوضح أسباب عدم استدعاء المحترفات لمنتخب السيدات انتهت إفريقيا لليد - الأهلي (28) - (21) الترجي كرة يد - عمر سامي: الأهلي جاهز للفوز بدوري أبطال إفريقيا كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويحقق فوزه الثالث في بطولة إفريقيا كرة يد - حميد: الأهلي يسير بخطى ثابتة في بطولة إفريقيا.. والجميع في قمة تركيزه اتحاد اليد لـ في الجول: عدم انضمام رحاب جمعة؟ هناك الأفضل منها انتهت بطولة إفريقيا لكرة اليد - الزمالك (43)-(21) فاب الكاميروني
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره بفوز مريح على أهلي حلب في البطولة العربية 5 دقيقة | كرة سلة
تقييم صلاح أمام رينجرز من الصحف الإنجليزية 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر إفريقيا كرة يد - الزمالك (0)-(0) الإفريقي.. انطلاق المباراة بعد قليل 40 دقيقة | كرة يد
كل صفقات الدوري المصري لموسم 2022-2023 51 دقيقة | ميركاتو
تقرير: 6 مدن مغربية مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ساعة | الكرة الإفريقية
المصري بالسلوم لـ في الجول: تم التعاقد مع نادي إنبي لرعاية الفريق ساعة | الكرة المصرية
أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي- تاو وعمار حمدي يواصلان التأهيل.. ومحاضرة فنية من كولر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار