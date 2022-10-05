مباشر إفريقيا كرة يد - الزمالك (0)-(0) الإفريقي.. انطلاق المباراة بعد قليل

كرة يد - الأهلي يتصدر المجموعة في إفريقيا بانتصار كبير على الترجي

كرة يد - حميد: الأهلي يسير بخطى ثابتة في بطولة إفريقيا.. والجميع في قمة تركيزه

اتحاد اليد لـ في الجول: عدم انضمام رحاب جمعة؟ هناك الأفضل منها