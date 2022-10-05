مباشر إفريقيا كرة يد - الزمالك (0)-(0) الإفريقي.. انطلاق المباراة بعد قليل
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 17:25
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الإفريقي التونسي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الفائز صدارة المجموعة بينما الخاسر سيكون في الوصافة.
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انطلاق المباراة
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