انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد (99) - (52) أهلي حلب.. نهاية المباراة

كرة سلة - الاتحاد السكندري يفتتح مشواره بفوز مريح على أهلي حلب في البطولة العربية

كرة سلة - الأهلي يكتسح الميناء اليمني في بداية حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية

كرة سلة - أنس أسامة: أقدر نادي الزمالك ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه