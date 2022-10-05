انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد (99) - (52) أهلي حلب.. نهاية المباراة
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 16:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد أمام أهلي حلب السوري في أولى مباريات الأخضر لحساب البطولة العربية لكرة السلة المقامة في الكويت.
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نهاية المباراة بتفوق مصري بنتيجة 99-52
منتصف الفترة والنتيجة 91-49
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
73-41 لصالح الاتحاد السكندري
60-39 مع منتصف الفترة الثالثة
الربع الثالث
نهاية الربع الثاني.. الاتحاد 53-27 أهلي حلب
ق 5: 37-17 للاتحاد على أهلي حلب
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 25-11
ق 2: 19-11 للاتحاد السكندري.
بداية اللقاء
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