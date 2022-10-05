انتهت البطولة العربية للسلة - الاتحاد (99) - (52) أهلي حلب.. نهاية المباراة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد أهلي حلب - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد أمام أهلي حلب السوري في أولى مباريات الأخضر لحساب البطولة العربية لكرة السلة المقامة في الكويت.

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نهاية المباراة بتفوق مصري بنتيجة 99-52

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منتصف الفترة والنتيجة 91-49

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

73-41 لصالح الاتحاد السكندري

60-39 مع منتصف الفترة الثالثة

الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. الاتحاد 53-27 أهلي حلب

ق 5: 37-17 للاتحاد على أهلي حلب

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 25-11

ق 2: 19-11 للاتحاد السكندري.

بداية اللقاء

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