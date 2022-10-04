الانتصار الثاني وديا.. الاتحاد يتفوق على المصرية للاتصالات

حقق الاتحاد ثاني انتصاراته الودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وانتصر زعيم الثغر على المصري للاتصالات بهدفين دون رد من توقيع النيجيري أوستن أموتو.

وبدأ الاتحاد مبارياته الودية بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 4-1.

أهداف الاتحاد السكندري سجلها أوستن أموتو ثنائية، وهدف لكل من كريم الديب وكريستوفر مابولولو.

ثم انتهت ثاني المباريات الودية التي أقيمت على استاد برج العرب بالتعادل السلبي أمام الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المصرية.

وتعادل أيضا الفريق مع أسوان أمس الإثنين بنتيجة 2-2 في ثالث اختبار.

وسجل الثنائي محمد حمدي زكي وماليك إيفونا هدفي أسوان في المباراة.

على الجانب الآخر، سجل كريستوفاو مابولولو وإبراهيم حسن هدفي الاتحاد.

ويختتم الاتحاد معسكره بمواجهة سموحة السبت.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع 10 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو ومحمود علاء.