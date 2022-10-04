مباشر دوري أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) برشلونة.. التسلل يلغي الهدف

يحل برشلونة ضيفا على إنتر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط عقب مرور جولتين بينما بايرن ميونيخ ينفرد بالصدارة بـ 9 نقاط من ثلاث مباريات.

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ق29 هدف ملغي لكوريا

ق23 بعد العودة لتقنية الفيديو إلغاء ركلة جزاء محتملة بسبب التسلل

ق22 إنتر يطالب بركلة جزاء واعتراضات بالجملة

ق20 بيدري ينقذ عرضية من إنتر ويحولها إلى ركنية

ق14 كريستينسن يحول ركنية رافينيا برأسية ولكن أونانا يتصدى

ق7 تسديدة قوية من تشالهان أوجلو ويحولها شتيجن إلى ركنية

انطلاق المباراة