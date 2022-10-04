انتهت دوري أبطال أوروبا - إنتر (1)-(0) برشلونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يحل برشلونة ضيفا على إنتر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط عقب مرور جولتين بينما بايرن ميونيخ ينفرد بالصدارة بـ 9 نقاط من ثلاث مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 حكم الفيديو لا وجود لركلة جزاء لصالح برشلونة

ق68 إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على فاتي

ق67 جووووووووول بيدري

ق64 نزول فاتي وبالدي بدلا من رافينيا وألونسو

ق61 تسديدة قوية من ديمبيلي والقائم الأيمن لأونانا يتألق

ق58 جيرارد بيكيه يشارك بدلا من كريستينسن المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: جووووول أول من تشالهان أوجلو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يمين تير شتيجن

ق29 هدف ملغي لكوريا

ق23 بعد العودة لتقنية الفيديو إلغاء ركلة جزاء محتملة بسبب التسلل

ق22 إنتر يطالب بركلة جزاء واعتراضات بالجملة

ق20 بيدري ينقذ عرضية من إنتر ويحولها إلى ركنية

ق14 كريستينسن يحول ركنية رافينيا برأسية ولكن أونانا يتصدى

ق7 تسديدة قوية من تشالهان أوجلو ويحولها شتيجن إلى ركنية

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا برشلونة إنتر
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