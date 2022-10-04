مباشر – ليفربول (1) - (0) رينجرز.. أياكس (1) - (1) نابولي

بيولي: نريد التحكم في اللقاء أمام تشيلسي.. والأهم اللعب بروح عالية

ماني يصبح رابع إفريقي يصل إلى 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر - أونانا في حراسة المرمى.. ولاوتارو يقود الهجوم

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مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك