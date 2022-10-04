مباشر – ليفربول (1) - (0) رينجرز.. أياكس (1) - (1) نابولي
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ليفربول X رينجرز
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق20: تسديدة من كينت من ركلة حرة ارتطمت بحائط صد ليفربول.
ق18: جووووووووووول جياكومو راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.
ق7: جوووووووووول أرنولد يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة حرة مباشرة رائعة.
انطلاق المباراة.
أياكس X نابولي
ق9: جووووووووول محمد كودوس يسجل الهدف الأول لأياكس.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
بيولي: نريد التحكم في اللقاء أمام تشيلسي.. والأهم اللعب بروح عالية لياو: إظهار ميلان ثقته بي جعلني أنضج وأتطور مباشر دوري أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) برشلونة.. التسلل يلغي الهدف ماني يصبح رابع إفريقي يصل إلى 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا تشكيل إنتر - أونانا في حراسة المرمى.. ولاوتارو يقود الهجوم تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز أساسيان أمام رينجرز.. وفيرمينو على دكة البدلاء تشكيل برشلونة - عودة ألونسو وروبيرتو أمام إنتر.. وثلاثي هجومي معتاد مؤتمر أليجري: الفوز على بولونيا لن يحل مشاكل الفريق.. وآمل ألا اضطر لإشراك ميليك
أخر الأخبار
روما يرغب في تمديد عقد مورينيو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية