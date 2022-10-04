مباشر – ليفربول (1) - (0) رينجرز.. أياكس (1) - (1) نابولي

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول ورينجرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ليفربول X رينجرز

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ق20: تسديدة من كينت من ركلة حرة ارتطمت بحائط صد ليفربول.

ق18: جووووووووووول جياكومو راسبادوري يدرك التعادل لنابولي.

ق7: جوووووووووول أرنولد يسجل الهدف الأول لليفربول من ركلة حرة مباشرة رائعة.

انطلاق المباراة.

أياكس X نابولي

ق9: جووووووووول محمد كودوس يسجل الهدف الأول لأياكس.

انطلاق المباراة.

ليفربول نابولي أياكس رينجرز دوري أبطال أوروبا
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