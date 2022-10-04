مران الزمالك - سامسون ينتظم في التدريبات الجماعية.. وفقرة خاصة لرباعي الفريق

شهدت تدريبات الزمالك مشاركة سامسون أكينيولا في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك اليوم الثلاثاء التعاقد مع سامسون مهاجم منتخب بنين بشكل رسمي.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأدى رباعي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابال" وإمام عاشور وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي فقرة تدريبات خاصة على هامش المران.

وخاض الرباعي التدريبات بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال وفقا لقرار فيريرا استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي.

ووضع الجهاز الفني لـ الزمالك بقيادة فيريرا برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم.

وحرص فيريرا على متابعة هذه الفقرة للوقوف على الحالة البدنية للاعبين استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فلامبو.

وكشف الزمالك اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع سامسون أكينيولا مهاجم بنين.

ويعد سامسون هو الصفقة رقم 6 للزمالك بعد التعاقد مع كل من زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا".

وتعاقد الزمالك مع اللاعب قادما من كاراكاس الفنزويلي. وكشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في النادي الأبيض عن الصفقة في وقت سابق.

أكينيولا المولود في بورتو نوفو عاصمة دولة بنين بشهر مارس 2000، يحمل الجنسية النيجيرية أيضًا.

وبدأ أكينيولا مسيرته في ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي.

مغامرة أكينيولا الأوروبية تواصلت بالانتقال إلى سينيكا السلوفاكي في صيف 2019، حيث سجل معه 5 أهداف في 21 مباراة خاضها.

وتحوّل أكينيولا إلى قارة أمريكا الجنوبية للانضمام إلى كاراكاس في يناير 2021.

وسجل أكينيولا 28 هدفًا وصنع 11 في 67 مباراة خاضها مع كاراكاس حتى اللحظة.

وخاض أكينيولا 9 مباريات إجمالًا في كوبا ليبرتادوريس، سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم سامسون لأول مرة لقائمة بلاده في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.