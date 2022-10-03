مصليحي: مرتضى الوحيد الذي ساند الاتحاد.. وإذا قررنا بيع مروان عطية سيكون لـ الزمالك

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 23:39

كتب : هاني العوضي

محمد مصليحي

عبر محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رضاه بشأن صفقات فريقه استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال مصليحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "راض بنسبة 90% عن استعدادات الاتحاد للموسم الجديد رغم أن الجمهور لا يعلم الظروف التي نعمل خلالها".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء الأهلي: العلامة التجارية للنادي ستعود إلى أصلها في الموسم بعد المقبل

وأضاف "أبقيت على قوام الاتحاد ودعمنا الفريق بصفقات قوية في ظل المنافسة المالية الشرسة للغاية".

وواصل "مرتضى منصور هو رئيس النادي الوحيد في مصر الذي وقف بجانب الاتحاد السكندري".

وشدد "أعد مرتضى منصور أن الاتحاد السكندري إذا قرر بيع مروان عطية سيكون لنادي الزمالك".

وأكمل "استطعنا الحفاظ على مروان عطية رغم عرض الزمالك وأحمد عادل رغم عرض الأهلي ودعم الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار "نعمل على صفقة محمود علاء منذ عدة أيام مع الزمالك والأمور سارت مع الأبيض بشكل مميز".

وكشف "تعاقدنا مع الظهير الأيمن لمنتخب أوغندا البالغ من العمر 21 عاما وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال أيام قليلة".

وأفصح "فكرت في الرحيل عن نادي الاتحاد بسبب الهجوم غير المبرر من مجموعة لا تعرف كيف تيسر الأمور".

وأتم تصريحاته "هشام صلاح مطلوب من فيوتشر والمصري والمدرب لا يمانع رحيله".

الاتحاد السكندري محمد مصليحي الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
عبد الرحمن رشدان يعلن انضمامه لـ الأهلي سيد مرعي: عمرو السيسي قريب من الزمالك.. وهذه الوجهة المحتملة لـ هشام صلاح إنبي: نفكر في الاستثمار داخل أحد أندية الدرجة الثانية.. وهدفنا المربع الذهبي الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك الأهلي: العلامة التجارية للنادي ستعود إلى أصلها في الموسم بعد المقبل الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع محمود علاء بتسجيل إيفونا وحمدي زكي.. أسوان يتعادل مع الاتحاد وديا
أخر الأخبار
عبد الرحمن رشدان يعلن انضمامه لـ الأهلي دقيقة | الكرة المصرية
فودين: لم نصل لمرحلة الانسجام التام مع هالاند 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد مرعي: عمرو السيسي قريب من الزمالك.. وهذه الوجهة المحتملة لـ هشام صلاح 20 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي: نفكر في الاستثمار داخل أحد أندية الدرجة الثانية.. وهدفنا المربع الذهبي 40 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصليحي: مرتضى الوحيد الذي ساند الاتحاد.. وإذا قررنا بيع مروان عطية سيكون لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - وصول سامسون أكينيولا إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول