تقرير: الاتحاد التونسي لا يفكر في إقالة المدرب
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 17:17
كتب : FilGoal
يتمسك الاتحاد التونسي لكرة القدم بـ جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، رغم الشكوك المثارة حول مستقبله في منصبه مع نسور قرطاج.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى إمكانية إقالة جلال القادري من منصبه قبل كأس العالم.
لكن صحيفة "الشروق" التونسية أكدت نقلا عن بعض المصادر المقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم عدم التفكير في إقالة المدرب.
كما أكدت أن نبيل معلول المدير الفني للترجي لا يفكر في ترك منصبه مع ناديه والتحول لتدريب منتخب تونس كما تشير التقارير.
وخسر منتخب تونس في المباراة الودية السابقة أمام البرازيل بنتيجة 5-1 في باريس استعدادا لكأس العالم.
ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022 في قطر بجانب أستراليا وفرنسا والدنمارك.
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