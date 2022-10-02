بنزيمة يهدر للمرة الثالثة.. تعثر ريال مدريد الأول في الدوري بتعادل مع أوساسونا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

كريم بنزيمة

توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد المتتالية منذ بداية الدوري الإسباني هذا الموسم عند 6 انتصارات متتالية، ليتعادل مع أوساسونا بهدف لكل فريق في الأسبوع السابع.

سجل فينيسيوس جونيور هدف الميرينجي في الدقيقة 42، فيما تعادل كيكي جارسيا في الدقيقة 50.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

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فيما يحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 13 نقطة في انطلاقة مميزة للموسم.

التدخل الأول

كاد عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة لأوساسونا أن يسجل في الدقيقة 34، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 39 سدد بنزيمة كرة رائعة بلمسة واحدة في الهواء، ولكن علت العارضة.

أخيرا أتى الهدف من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 من كرة لعبها من خارج المنطقة لتغافل الحارس وتسكن الشباك.

راجعت تقنية الفيديو هذا الهدف لضمان عدم وجود أي لاعب متسلل متداخل مع اللعبة، ليتم احتساب الهدف، وينتهي الشوط الأول بتقدم الميرينجي 1-0.

تعادل وتغيير دماء

تعادل أوساسونا سريعا بعرضية في الدقيقة 50 سرقها كيكي جارسيا بالرأس مغافلا أنطونيو روديجير مدافع الملكي.

وفي الدقيقة 53 حل فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا بدلا من أوريليان تشواميني وداني سيبايوس

ثم تحرك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مجددا في الدقيقة 74 بنزول ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو بدلا من توني كروس وفيرلان ميندي.

زمن الفيديو

طالب كريم بنزيمة نجم ريال مدريد بركلة جزاء بعد تعرضه لدفعة من دافيد جارسيا في الدقيقة 76، رفض الحكم احتسابها في البداية ولكنه عاد إلى تقنية الفيديو.

وبعد المراجعة احتسب الحكم ركلة الجزاء وأشهر البطاقة الحمراء في وجه دافيد جارسيا.

وفي الدقيقة 79 نفذ بنزيمة الركلة، ولكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

سرعان ما سجل بنزيمة في الدقيقة 80، ولكن بتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

بذلك أهدر بنزيمة ركلة الجزاء الثالثة أمام نفس الخصم في الدوري الإسباني: أوساسونا، وجميع تلك الركلات أتت في عام 2022.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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