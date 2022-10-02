مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (34)-(25) مولودية الجزائر
الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في ثاني مباريات الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 34-25
ق 27: تقدم الزمالك 32-22
ق 20: تقدم الزمالك 29-19
ق 12: تقدم الزمالك 24-15
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 17-11
ق 29: تقدم الزمالك 15-11
ق 22: تقدم الزمالك 12-9
ق 14: تقدم الزمالك 7-6
ق 4: تقدم الزمالك 2-1
انطلاق المباراة
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