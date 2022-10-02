مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الزمالك (34)-(25) مولودية الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في ثاني مباريات الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للرجال المقامة في تونس.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 34-25

ق 27: تقدم الزمالك 32-22

ق 20: تقدم الزمالك 29-19

ق 12: تقدم الزمالك 24-15

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 17-11

ق 29: تقدم الزمالك 15-11

ق 22: تقدم الزمالك 12-9

ق 14: تقدم الزمالك 7-6

ق 4: تقدم الزمالك 2-1

انطلاق المباراة