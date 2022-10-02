مباشر الدوري الفرنسي - موناكو (4) - (1) نانت.. هدف عكسي

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يحل نانت ضيفا على موناكو في الجولة السادسة للدوري الفرنسي.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــنـــــا

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ق 80 جوووووول عكسي في شباك موناكو بواسطة كايو هنريك

ق 70 إليوت ماتازو بدلا من يوسف فوفانا في صفوف موناكو

ق 66 مالانج سار وجييرمو ماريبان وتاكومي مينامينو بدلا من بينوا بادياشيل وفاندرسون وألكساندر جولوفين

ق 66 ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في صفوف نانت.. مصطفى محمد لودوفيك بلاس ولوهان دوسيه بدلا من موسيس سيمون وإيجناتيوس جاناجو وموسى سيسوكو

ق 60 جووووول الرابع والهاتريك من وسام بن يدر بركلة جزاء

ق 46 كيفن فولاند بدلا من بريل إمبولو في صفوف موناكو

بداية الشوط الثاني

ق 30 تبديل أول في صفوف نانت بنزول سيباستيان كورشيا بدلا من جان شارك كاستيليتو

ق 28 جوووووول الثالث من وسام بن يدر

ق 6 جوووووول الهدف الثاني لـ موناكو بواسطة وسام بن يدر

ق 2 جووووول الهدف الأول لـ موناكو بواسطة بريل إيمبولو

**بداية المباراة

المباراة تبدأ الساعة 5:05 م بتوقيت القاهرة

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بدأ مصطفى محمد 4 من أصل 8 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ودخل بديلًا في الـ 4 مواجهات المتبقية.

وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع مثلهما في الدوري، بالإضافة إلى هدف في شباك أولمبياكوس بالدوري الأوروبي.

وفاز مصطفى محمد مؤخرًا بجائزة لاعب الشهر في نانت بعد أدائه المتميز مع الفريق الكناري.

وسجل مصطفى محمد هدفًا في انتصار مصر بثلاثية دون رد أمام النيجر الأسبوع الماضي.

وغادر مصطفى محمد معسكر منتخب مصر مبكرًا ولم يتواجد أمام ليبيريا في المباراة الودية الثانية.

ويحتل نانت المركز 17 في الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط.

مصطفى محمد نانت موناكو
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