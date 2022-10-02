انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (6)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز عريض

يستضيف مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، أما مانشستر يونايتد ففي المركز السادس برصيد 12 نقطة من ست مباريات.

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نهاية المباراة

ق.+91 جووووووووول مانشستر يونايتد يسجل الثالث بواسطة مارسيال من ركلة جزاء

ق.90 ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد بعد تدخل لـ كانسيلو في حق مارسيال

ق.84 جوووووول أنتوني مارسيال يسجل الهدف الثاني لـ يونايتد بضربة رأسية في متابعة لتصدي إيدرسون

ق73 جووووووول فودين هاتريك بصناعة هالاند

ق65 جوووووووووووول هالاند يسجل الهاتريك

ق64 هالاند يهدر من تمريرة سيلفا ولكن في الشباك الخارجية

ق59 نزول كاسيميرو ومارسيال بدلا من ماكتومناي وراشفورد

ق56 جووووول أنتوني يقلص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووووووول فودين يسجل بصناعة هالاند

ق40 خروج ووكر ونزول سيرخيو جوميز لمانشستر سيتي، وليندلوف بدلا من فاران

ق37 جووووووول هالاند مجددا من عرضية دي بروين

ق34 جووووول هالاند برأسية

ق32 إصابة فاران

ق21 فودين يستقبل عرضية برناردو سيلفا ويسدد بجوار القائم الأيمن ليونايتد

ق18 القائم الأيسر لدي خيا ينقذ تسديدة جوندوجان من ركلة حرة

ق8 جوووووووول فودين يسجل الأول

ق3 هجوم متتالي من مانشستر سيتي وإنقاذ من على خط المرمى من هالاند ثم دي بروين ثم سيلفا

ق2 بطاقة صفراء أولى لدالوت

انطلاق المباراة