مباشر الدوري التركي - ألانياسبور (0)-(0) جيرسونسبور.. كوكا يهدر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

كوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألانياسبور ضد جيرسون سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويشارك أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لـ ألانياسبور في المباراة.

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ق39. عرضية داخل منطقة الجزاء تمر من أمام رأس كوكا

ق38. رونارسون حارس ألانياسبور يتألق في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق5. بطاقة حمراء لسيرجينيو لاعب جيرسون سبور بسبب تدخل عنيف

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 1:30 مساء

ألانياسبور جيرسون سبور الدوري التركي أحمد حسن كوكا
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