هيثم عرابي: انتظروا القميص الرسمي لأسوان.. وهكذا مولنا صفقاتنا

شدد هيثم عرابي المدير الرياضي لأسوان على أن القميص الرسمي للفريق سيكون بمثابة المفاجأة السعيدة حينما يتم الإعلان عنه، كما شرح كيفية التعاقد مع 19 صفقة بدون تخطي ميزانية النادي.

وقال عرابي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك شركة هي من صممت قميص أسوان وأنا وفريقي سوقنا له فقط، القميص يشرح أسوان بالكامل وانتظروا القميص الرسمي سيكون بمثابة المفاجأة وسيسعد الناس وسيعلن عنه عقب قرعة الدوري".

وتابع "منذ يومي الأول مع أسوان سألت عن الميزانية المتاحة للعمل من خلالها وحتى هذه اللحظة لم نتخطى تلك الميزانية ولن أتخطاهاا".

وشدد "من الممكن التعاقد مع لاعبين إضافيين لأسوان، و8 لاعبين ممن تعاقدنا معاهم سيتم قيدهم تحت السن لأننا أردنا صنع مزيج من الخبرة والشباب".

"من أين حصلنا على الأموال؟ الناس تعتقد أننا بعنا السد العالي، بعض اللاعبين تعاقدنا معهم عن طريق شركات تسويق ستتحمل رواتب اللاعبين مقابل رفع نسبة إعادة البيع التي سيحصلون عليها مستقبلا".

"أرسلنا لاتحاد الكرة بشكل رسمي ما يفيد بأننا سنلعب مبارياتنا في أسوان، وحاليا نحاول مع أكثر من شركة طيران لتوفير تذاكر لانتقالات اللاعبين خلال الدوري".

كما تحدث عرابي عبر قناة صدى البلد: "بعض اللاعبين تم الاستغناء عنهم من الصفقات الجديدة لأسباب مختلفة ربما تكون فنية أو لعدم ارتياح بين النادي وبينه وهذا ليس تقليلا من اللاعب أو المدرب".

"هدفنا أن نكون فريق محترم بغض النظر عن المركز الذي سنحصل عليه ولكن أريد أن أسير في الشارع وأرى الناس فخورين بما قمنا بعمله".

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني وعلي فتحي ومحمد عطوة وعمرو حسام وباي كامارا.

وخسر أسوان من الأهلي وديا ، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we السلام.

فيما انتصر على المنيا بنتيجة 2-1 وديا ضمن استعدادات الفريق الجنوبي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.