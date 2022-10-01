مباشر في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة.. نزول رافينيا

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الأسبوع السابع للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 67 رافينيا بدلا من أنسو فاتي

بداية الشوط الثاني

ق 40 أزمة في الملعب.. تدخل من بابلو مافيو على جافي لا يحتسب ليرد بيكيه عليه بتدخل عنيف ويتلقى الإنذار.. أوسكار هيرنانديز عضو الطاقم الفني وشقيق المدرب تشافي هيرنانديز يتعرض للطرد

ق 35 التعادل يضيع.. فرصة داخل المنطقة تصل إلى خاومي كوستا والتسديدة تنتهي بين يدي تير شتيجن

ق 20 جووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل تاسع أهدافه في الليجا.. 1-0 بعد تمريرة من فاتي ومراوغة رائعة قبل تسديدة قوية من ليفاندوفسكي

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مايوركا برشلونة
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