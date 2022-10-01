مباشر في إسبانيا - ريال مايوركا (0) - (1) برشلونة.. نزول رافينيا
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الأسبوع السابع للدوري الإسباني.
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ق 67 رافينيا بدلا من أنسو فاتي
بداية الشوط الثاني
ق 40 أزمة في الملعب.. تدخل من بابلو مافيو على جافي لا يحتسب ليرد بيكيه عليه بتدخل عنيف ويتلقى الإنذار.. أوسكار هيرنانديز عضو الطاقم الفني وشقيق المدرب تشافي هيرنانديز يتعرض للطرد
ق 35 التعادل يضيع.. فرصة داخل المنطقة تصل إلى خاومي كوستا والتسديدة تنتهي بين يدي تير شتيجن
ق 20 جووووووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل تاسع أهدافه في الليجا.. 1-0 بعد تمريرة من فاتي ومراوغة رائعة قبل تسديدة قوية من ليفاندوفسكي
بداية المباراة
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