مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (1) (0) إمبولي.. جووووول أووووول

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان - إمبولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إمبولي وميلان لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان بطل الموسم الماضي ضيفا على إمبولي في ملعب كارلو كاستيلايني.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

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بينما يحتل إمبولي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 80: جوووووول البديل ريبيتش يسدد في الشباك بسهولة بعد عرضية من لياو.

ق 73: تاتاروشانو حارس ميلان يتألق ويتصدى لانفراد مهاجم إمبولي بعد خطأ في التمرير من تونالي.

ق 72: إصابة جديدة لسيمون كيير و3 تغييرات لميلان بخروجه ومشاركة سيرجينيو ديست، وخروج أيضا جيرو ودي كيتلاري ومشاركة ريبيتش وبراهيم دياز.

ق 57: ركلة حرة مباشرة من جيرو ترتطم بالعارضة

ق 48: تسديدة من رزافان مارين تمر بجوار القائم الأيسر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تسديدة من لياو ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى إمبولي.

ق 38: تغيير اضطراري جديد بسبب إصابة كالابريا، ويعوضه الفرنسي بيير كالولو.

ق 33: رادي كرونيتش يعوض ساليميكريس الذي خرج بسبب الإصابة.

ق 21: عرضية من لياو وتسديدة أرضية من ساليميكريس تمر بجوار القائم.

ق 15: تاتاروشانو يتصدى لتسديدة من لاعب إمبولي على مرتين

ق 9: لياو يسددد من داخل منطقة الجزاء والحارس يبعد الكرة بقدميه

ق 7: عرضية من لياو ومحاولة من جيرو بالكعب لكن الكرة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.

بداية اللقاء

إمبولي ميلان الدوري الإيطالي
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