مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) إمبولي.. بداية اللقاء

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إمبولي وميلان لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان بطل الموسم الماضي ضيفا على إمبولي في ملعب كارلو كاستيلايني.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

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بينما يحتل إمبولي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

إمبولي ميلان الدوري الإيطالي
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