مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) (1) روما.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وروما في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر وروما على ملعب جوسيبي مياتزا في السادسة مساءً.

ويجلس ألكسندر ستانكوفيتش نجل نجم صربيا ديان ستانكوفيتش على دكة بدلاء إنتر لأول مرة هذا الموسم.

ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة، ويأتي إنتر خلفه مباشرة سابعا برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

النجم المتألق ديبالا يسجل التعادل بتسديدة "على الطاير" تغالط الحارس هاندانوفيتش#إنتر_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/W1CnhLAs6E — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 1, 2022

ق 39: بوووووم جووووول التعاااادل عن طريق باولو ديبالا بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من سبيناتزولا

إنتر يتقدم في القمة.. تمريرة من باريلا وتسديدة من ديماركو والكرة تسكن شباك روما #إنتر_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3YRvgm9Sn3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 1, 2022

ق 31: جوووووول أووووول لإنتر.. تمريرة من باريلا وتسديدة ضعيفة من ديماركو تغالط الحارس وتسكن الشباك.

ق 20: تسديدة صاروخية من هاكان تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 13: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 11: جوووول دجيكو يستغل ارتباكا دفاعيا ويسدد أرضية قوية تسكن الشباك من داخل منطقة.

بداية اللقاء