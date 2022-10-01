مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) (1) روما.. بداية الشوط الثاني

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - روما - الدوري الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وروما في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر وروما على ملعب جوسيبي مياتزا في السادسة مساءً.

ويجلس ألكسندر ستانكوفيتش نجل نجم صربيا ديان ستانكوفيتش على دكة بدلاء إنتر لأول مرة هذا الموسم.

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ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة، ويأتي إنتر خلفه مباشرة سابعا برصيد 12 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: بوووووم جووووول التعاااادل عن طريق باولو ديبالا بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من سبيناتزولا

ق 31: جوووووول أووووول لإنتر.. تمريرة من باريلا وتسديدة ضعيفة من ديماركو تغالط الحارس وتسكن الشباك.

ق 20: تسديدة صاروخية من هاكان تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 13: الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 11: جوووول دجيكو يستغل ارتباكا دفاعيا ويسدد أرضية قوية تسكن الشباك من داخل منطقة.

بداية اللقاء

إنتر روما الدوري الإيطالي
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