مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - (1) قيصري سبور.. جووول

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

يلعب طرابزون ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
مركز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة فريقه السابق تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام قيصري سبور جون تيري: مورينيو أفضل مدرب لعبت معه.. وبرشلونة مع جوارديولا كان الأصعب مؤتمر أنشيلوتي: بنزيما سيبدأ أمام أوساسونا.. وهذا موقف مودريتش

ق25 قيصري سبور يسجل هدف التقدم في المباراة

ق18 محمود حسن تريزيجيه يحصل على بطاقة صفراء

ق 13 حكم المباراة يلغي هدف قيصري سبور بعد العودة لتقنية الفيديو

ق11 سجل نادي قيصري سبور هدف التقدمفي المباراة

انطلاق المباراة

تريزيجيه طرابزون سبور
نرشح لكم
مرموش يسجل هدفه الأول في الدوري الألماني مع فولفسبورج مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (2) برايتون.. هدف غير محتسب من صناعة صلاح استراحة - فولسفبورج (2)-(2) شتوتجارت.. نهاية الشوط الاول لندن حمراء.. أرسنال يدمر توتنام بثلاثية تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام قيصري سبور مركز جديد.. مرموش أساسي في مواجهة فريقه السابق مؤتمر أنشيلوتي: بنزيما سيبدأ أمام أوساسونا.. وهذا موقف مودريتش جون تيري: مورينيو أفضل مدرب لعبت معه.. وبرشلونة مع جوارديولا كان الأصعب
أخر الأخبار
مرموش يسجل هدفه الأول في الدوري الألماني مع فولفسبورج 5 دقيقة | المحترفون
الصفقة الـ11 .. إنبي يضم رفيق كابو من دجلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - كريستال بالاس (1)-(0) تشيلسي.. جووول أول 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع مصر المقاصة يعزز دفاعات بتروجت 47 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - (1) قيصري سبور.. جووول ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (2) برايتون.. هدف غير محتسب من صناعة صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة - فولسفبورج (2)-(2) شتوتجارت.. نهاية الشوط الاول ساعة | المحترفون
لندن حمراء.. أرسنال يدمر توتنام بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء