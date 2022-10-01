مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - (1) قيصري سبور.. جووول
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:32
كتب : FilGoal
يلعب طرابزون ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.
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ق25 قيصري سبور يسجل هدف التقدم في المباراة
ق18 محمود حسن تريزيجيه يحصل على بطاقة صفراء
ق 13 حكم المباراة يلغي هدف قيصري سبور بعد العودة لتقنية الفيديو
ق11 سجل نادي قيصري سبور هدف التقدمفي المباراة
انطلاق المباراة
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