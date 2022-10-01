مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) - (1) قيصري سبور.. جووول

يلعب طرابزون ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

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ق11 سجل نادي قيصري سبور هدف التقدمفي المباراة

انطلاق المباراة