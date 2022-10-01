مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(1) قيصري سبور.. الشوط الثاني
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد قيصري سبور في الجولة الثامنة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويحتل طرابزون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة ويأتي قيصري سبور في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.
ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بشكل أساسي مع فريقه طرابزون خلال المباراة.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: انحصار مجريات اللعب بين الفريقين في وسط الملعب
ق 25: قيصري سبور يسجل هدف التقدم في المباراة عن طريق مارو جافرانوفيتش
ق 18: محمود حسن تريزيجيه يحصل على بطاقة صفراء
ق 13: حكم المباراة يلغي هدف قيصري سبور بعد العودة لتقنية الفيديو
ق11: سجل نادي قيصري سبور هدف التقدمفي المباراة
انطلاق المباراة
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