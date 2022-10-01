مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (3) - (2) برايتون.. العوددة تكتمل
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبرايتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
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ق63: جوووووووووول الثالث عن طريق الخطأ
ق53: جووووووووووول التعادل من فيرمينو بعد تمريرة لويس دياز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدفين لهدف.
ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق34: تقنية الفيديو تحتسب الهدف وليفربول يقلص النتيجة من فيرمينو بعد صناعة صلاح.
ق33: جووول؟ لا لا، صلاح يصنع لفيرمينو لكن الحكم المساعد يحتسب تسلل على الملك المصري.
ق31: صلاح يهدر هدف تقليص النتيجة بعدما تصدى حارس برايتون لتسديدته.
ق18: جووووووووووووووول ثاااااان تروساااااارد يسجل الهدف الثاني لبرايتون بتسديدة يسارية قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء.
ق14: تسديدة من صلاح لكن حارس برايتون تصدى له.
ق13: تسديدة من تروسارد تصدى لها أليسون.
ق12: فيرمينو يطلق تسديدة قوية لكن الدفاع شتتها.
ق11: أليسون يتألق أمام رأسية قوية من ويلبيك.
ق4: جووووووووووووول أوووووول لبرايتون عن طريق تروسارد.
انطلاق المباراة.