مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (2) برايتون.. هدف غير محتسب من صناعة صلاح
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبرايتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.
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ق33: جووول؟ لا لا، صلاح يصنع لفيرمينو لكن الحكم المساعد يحتسب تسلل على الملك المصري.
ق31: صلاح يهدر هدف تقليص النتيجة بعدما تصدى حارس برايتون لتسديدته.
ق18: جووووووووووووووول ثاااااان تروساااااارد يسجل الهدف الثاني لبرايتون بتسديدة يسارية قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء.
ق14: تسديدة من صلاح لكن حارس برايتون تصدى له.
ق13: تسديدة من تروسارد تصدى لها أليسون.
ق12: فيرمينو يطلق تسديدة قوية لكن الدفاع شتتها.
ق11: أليسون يتألق أمام رأسية قوية من ويلبيك.
ق4: جووووووووووووول أوووووول لبرايتون عن طريق تروسارد.
انطلاق المباراة.
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