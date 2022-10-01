مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (2) برايتون.. هدف غير محتسب من صناعة صلاح

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - ليفربول وبرايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وبرايتون التي تقام في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

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ق33: جووول؟ لا لا، صلاح يصنع لفيرمينو لكن الحكم المساعد يحتسب تسلل على الملك المصري.

ق31: صلاح يهدر هدف تقليص النتيجة بعدما تصدى حارس برايتون لتسديدته.

ق18: جووووووووووووووول ثاااااان تروساااااارد يسجل الهدف الثاني لبرايتون بتسديدة يسارية قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء.

ق14: تسديدة من صلاح لكن حارس برايتون تصدى له.

ق13: تسديدة من تروسارد تصدى لها أليسون.

ق12: فيرمينو يطلق تسديدة قوية لكن الدفاع شتتها.

ق11: أليسون يتألق أمام رأسية قوية من ويلبيك.

ق4: جووووووووووووول أوووووول لبرايتون عن طريق تروسارد.

انطلاق المباراة.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي صلاح
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