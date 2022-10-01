انتهت - فولسفبورج (2)-(3) شتوتجارت.. فوز قاتل

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فولفسبورج وشتوتجارت في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش أساسيا في تشكيل فولفسبورج أمام فريقه السابق.

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نهاية المباراة

ق92. جووووول قاتل لفولفسبورج عن طريق يانيك جيرهاردت برأسية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جووول التعادل لشتوتجارت عن طريق كوستانتينوس مافروبانوس برأسية بعد عرضية من باسكال ستنزل

ق38. جوووول الثاني لفولفسبورج عن طريق ماكسميليان أرنولد بتسديدة بعدية أخطأ الحارس في إبعادها.

ق22. جوووول التعالد لفولفسبورج عن طريق عمر مرموش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ويرفض الاحتفال بسبب تسجيله في فريقه القديم

ق21. جووول أول لشتوتجارت عن طريق سيهو جواراسي

ق15. مرموش يسدد كرة أرضية ولكن الحارس يتألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

عمر مرموش فولفسبورج شتوتجارت الدوري الألماني
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