مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) توتنام.. القائم يحرم مارتينيلي من هدف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وتوتنام التي تقام في ملعب الإمارات في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق2: تسديدة قوية من مارتينيلي ارتطمت في أحد لاعبي توتنام والقائم الأيسر ومرت لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.