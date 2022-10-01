مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) توتنام.. القائم يحرم مارتينيلي من هدف
السبت، 01 أكتوبر 2022 - 13:16
كتب : FilGoal
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ق2: تسديدة قوية من مارتينيلي ارتطمت في أحد لاعبي توتنام والقائم الأيسر ومرت لركلة ركنية.
انطلاق المباراة.
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