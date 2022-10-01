انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3) - (1) توتنام.. انتصار المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وتوتنام التي تقام في ملعب الإمارات في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق67: جووووووووووووووول ثااااااااالث لأرسنال عن طريق تشاكا.

ق61: طرد مباشر لإيمرسون رويال لاعب توتنام بعد تدخله بقوة على مارتينيلي.

ق49: جوووووووووووووووول خيسوس يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد تسديدة من ساكا تصدى لها لوريس وعادت الكرة من روميرو ومرت من أسفل يدي حارس مرماه وسدد خيسوس في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للمدفعجية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: خيسوس يمر ببراعة من إيمرسون وروميرو لكن تسديدته تصدى لها لوريس.

ق31: جووووووووول هاري كين يدرك التعادل لتوتنام.

ق29: ركلة جزاء لتوتنام بعد عرقلة جابرييل لريتشارليسون.

ق28: تسديدة من بيريسيتش مرت لخارج الملعب.

ق20: جووووووووووول بووووووووم توماس بارتي يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق17: تسديدة قوية زاحفة من تشاكا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق14: رامسديل يتألق ويحرم ريتشارليسون من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق2: تسديدة قوية من مارتينيلي ارتطمت في أحد لاعبي توتنام والقائم الأيسر ومرت لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.