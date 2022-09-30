تقرير: بلون الغريم؟ برشلونة يخطط للظهور بقميص أبيض

يملك برشلونة خطة مثيرة للجدل بشأن قميصه الاحتياطي للموسم التالي 2023-2024، حيث ينوي إصدار القميص باللون الأبيض.

ويرتبط اللون الأبيض بالغريم التاريخي ريال مدريد.

جاء ذلك وفقا لتقرير "إي إس بي إن"، الذي ذكر أن برشلونة سيمضي قدما في هذه الخطة بعد استطلاع رأي إيجابي من الجماهير.

وظهرت هذه الخطة للمرة الأولى عام 2019، حيث اقترح النادي في عهد الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو ارتداء القميص الأبيض لإحياء ذكرى القديس جورج، ولكن تم إلغاء الفكرة سريعا.

وتشير التقارير أيضا إلى توجه برشلونة صوب هذه الخطوة لأبعاد اقتصادية، حيث يؤمن النادي أن القميص الأبيض سيحقق مبيعات جيدة للغاية.

وستساهم مبيعات القمصان في تحسن الوضع الاقتصادي، وهو ما يسعى إليه برشلونة جاهدا، بعد اضطراره لتفعيل رافعات اقتصادية كي يجري صفقاته المميزة في الصيف الماضي ويتمكن من تسجيل هؤلاء اللاعبين.

وتعاقد النادي مع روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين هذا الصيف.

الفكرة رغم ذلك تواجه بعض المعارضة، حيث قال الصحفي الإسباني جوتا جوردي في حديثه لبرنامج "إل شيرينجيتو": "القميص الأبيض ينتمي لريال مدريد. برشلونة بقميص أبيض؟ هذا عار".

وأضاف "يجب أن تحترم بعض الأشياء. يجب أن تحترم تاريخ الأندية ومشاعر الناس. شعار برشلونة على قميص أبيض لريال مدريد يعد إهانة، وأتمنى ألا يشتريه أحد".

يذكر أنها لن تكون المرة الأولى التي يلعب فيها برشلونة باللون الأبيض، حيث ارتدى الفريق القميص الأبيض عام 1978.

ويملك برشلونة في الموسم الحالي قميصا احتياطيا رماديا، ومن المتوقع أن يحمل القميص الأبيض الجديد تصميما قريبا منه.