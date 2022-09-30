صلاح: أنا مهووس بالتفاصيل.. إنها تصنع الفارق بين اللاعبين

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن ولعه بالتفاصيل الصغيرة حول حياته كلاعب كرة قدم، معتبرا إياها ما يصنع الفارق بين لاعب وآخر.

وقال صلاح في تصريحاته لـ Premier League Productions: "أمنح التفاصيل الكثير من الاهتمام. أركز على أصغر التفاصيل لأني أعتقد أنها ستشكل فارقا كبيرا بين اللاعبين في النهاية".

وأضاف "فيما يخص التفاصيل أحاول دائما أن أسأل عن كل شيء وأن أحصل على كل التفاصيل".

وأوضح المصري "الأمر لا يتوقف عند اللعبة فقط بل خارجها فيما يخص الطعام والماء ووقت النوم وكل شيء".

واختتم "أنا مهووس حقا ومدمن لذلك الأمر لأني أعتقد أنه صنع فارقا كبيرا".

وبدأ صلاح رحلته مع ليفربول في يونيو 2017، حين انضم إليه قادما من روما، ليسجل 44 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول، بينهم 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بنظام 20 فريقا.