قبل 4 دقائق من الانطلاق.. تأجيل مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكان من المقرر أن تقام 3 مباريات اليوم الجمعة ضمن انطلاقة المسابقة.

وقال الاتحاد التوسني في بيان: "بناء على التعليمات الواردة على الجامعة التونسية لكرة القدم من طرف السلط الأمنيّة بخصوص اِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 المبرمجة ليومي الجمعة 30 سبتمبر 2022 و السبت 01 أكتوبر 2022، لقد تقرّر تأجيل موعد اِنطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق".

"كما تقرر دعوة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لحضور اِجتماع عاجل و ذلك يوم السبت 01 أكتوبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم".

بيان الاتحاد التونسي جاء قبل 4 دقائق من موعد انطلاق مباريات اليوم، إذا كان من المقرر أن يلعب الترجي ضد الصفاقسي والأولمبي الباجي ضد الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان ضد أولمبيك سيدي بوزيد.