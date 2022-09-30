جيسيوس – عن أول دربي لندني وكرة قدم أرسنال المختلفة

شدد جابريل جيسوس مهاجم أرسنال على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام توتنام.

ويلعب أرسنال ضد توتنام، غدا السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جيسوس عبر شبكة "ESPN": " أخوض هذا الدربي للمرة الأولى في مسيرتي، لذا آمل بأن أحقق الفوز لي وليس فى ذلك فقط بل فى جميع الدربيات التى سأشارك فيها ".

جيسوس انضم إلى صفوف أرسنال هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي.

وأضاف "الجميع هنا يتحدثون عن الدربى، الأمر كله عن هذه المباراة. لدى خبرة سابقة فى هذه المناسبات حينما لعبت مع بالميراس، مان سيتي و البرازيل، أعلم بالطبع ماذا يعنى الدربى بالنسبة للجماهير".

طريقة أرسنال

وعن الفارق بين طريقة أرسنال ومانشستر سيتي أوضح "الأمر مختلف هنا في أرسنال. كرة القدم مختلفة - لاعبون مختلفون ، طرق مختلفة للعب".

وتابع "في سيتي، كان الأمر مختلفا. المهاجم لم يلمس الكرة كثيرا، ترى ذلك من خلال مشاهدة المباريات، وعندما حان الوقت للمس الكرة، لم يكن المهاجم، لأن جوارديولا قرر تقدم أحد لاعبي الوسط وأداء المهمة، لذلك قررت التغيير".

وواصل: "تحدثت كثيرا مع أرتيتا حول أسلوب أرسنال. إنه يعرفني، أعرفه، فهمت ما يريده مني. الآن، أنا حر في الملعب، ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي وأحاول أن أبذل قصارى جهدي طوال الوقت".

صاحب الـ15 عاما خاض 8 مباريات مع ارسنال خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.