مباشر مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول

يلتقي الأهلي بـ طلائع الجيش في مباراة ودية على استاد الأهلي we السلام ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

يقدّم FilGoal.com تغطية للمباراة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

بداية المباراة

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية - محمد فخري - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين - برونو سافيو

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - رأفت خليل - حسين الشحات - حمدي فتحي - أيمن أشرف - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد مغربي - أحمد أشرف - محمد محمود -